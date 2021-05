Bez „dženderu“ a LGBT lobby... (Z cyklu Korona, odhaľovateľka obecná)

Nadväzujem na päticu predošlých blogov-esejí a v dnešnej časti si všímam ďalší aspekt, ktorý som pobadal pri pandémii korovírusu (Covid-19).

Bez „dženderu“ a LGBT lobby...

... lebo som si všimol, že počas pandémie korony sa vytratilo hlásanie, že novou bezmála atómovou bombou je džender (gender) a LGBT lobby (lesbický, gay, bisexuálny a transrodový).

Naisto vieme, že počas korony boli mnohé rodiny vstavené problémom, násiliu a dokonca čelili rozvratu. Príčinami boli záležitosti ako strata príjmu, to, že celá rodina bola uzavretá pohromade dvadsaťštyri hodín, zlá komunikácia, rozdielne názory, vedomie zraniteľnosti, rôzne choroby, z toho všetkého vznikajúci stres a chýbajúce kompetencie na riešenie. Úmyselne som pomenoval čím všetkým boli rodiny ničené, lebo nie tak dávno jarmoční záchrancovia rodiny hlásali, že naše tradičné rodiny ničí džender ideológia. Nie, džender nie je zodpovedný za ničenie rodín. Ani samotná korona nie. Ani LGBT lobby, aby som nevynechal nič z aktuálneho zoznamu.

Je pravdou, že počas pandémie boli podstatne viacej ničené rodiny, to nespochybňuje nikto. No niet dôvod, aby sme pri hľadaní výhovorky o vlastnom zlyhaní v rodinách mali používať krycie legendy o džender ideológii. Je mimo akýchkoľvek pochybností, že súčasné problémy rodín sú spôsobené niečím diametrálne iným než tým, že namiesto označenia ‚otec‘ a ‚mama‘ vraj budeme musieť po novom používať označenia ‚rodič 1‘ a ‚rodič 2.‘

Hádam nechcete hlásať, že teraz, akurát počas korony, naše rodiny začal nivočiť džender a LBGT lobby. A ako džender a LGBT lobby dokázali kaziť rodiny počas pandémie? Žeby boli votkané do rúšok a respirátorov cez ktoré dýchame? Je omnoho čestnejšie sa zaobísť pri vysvetľovaní problémov bez dženderu a LGBT. Nie len že sa to dá, ale umožní nám to hlbšie, nekontaminovanejšie videnie faktov.

Džender a homoloby sú tucty krát menej nebezpečnejšie než sfanatizovaní antidženderovia a antihomolobistky.

Novodobý samozvaní spasitelia rozprávajú mýtus o ‚tradičnej rodine,‘ no keby poznali aká tradičná rodina bola, vrátane všetkých jej vlastností, tak naisto by v nej nechceli žiť.

V minulosti sme mali viacero komunálnych nepriateľov, ako napríklad Američanov, iluminátov, geopatogénne zóny, práškovacie lietadlá či piatky trinásteho a to všetko doteraz prežíva. Takže si myslím, že neskôr sa ešte vráti bájkoslovie o zlom džender a ešte horšej LGBT lobby, lebo stále sa dá z nich ťažiť. Veď je dobré nájsť niekoho/niečo koho urobíme vinným namiesto seba, niekoho/niečo čo bude bičované namiesto našich chýb a neschopností. Alebo – to je po druhé – je užitočné si vyfabrikovať nepriateľa, ktorému pripíšeme dôvody toho, čo nedokážeme vysvetliť.