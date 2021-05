Zdemolovaná rodina... (Z cyklu Korona, odhaľovateľka obecná)

Koronavírus je medicínska (biologická) záležitosť, no napriek tomu veľa ukáže aj o spoločenských záležitostiach. Veď čítajte...

Zdemolovaná rodina...

... lebo korona nedeštruovala iba pľúca, ale nivočila aj manželstvo, rodičovstvo a širšiu rodinu. Takisto kolegiálne a priateľské vzťahy v školách, pracoviskách, inštitúciách a susedské vzťahy.

Sprvoti, ešte pred koronou ľudia odchádzali do práce a školy, teda niekto im určil naplň dňa a oni dokázali – ako poloľudia-poloautomaty – v tejto schéme celkom dobre fungovať. No zrazu, v dobe korony musela celá rodina zostať doma, všetci pokope, na jednom obkolíkovanom mieste. Už neplatilo, že sa aj dvanásť hodín nevideli, už začalo platilo to úmorné 24/7 alebo ak chcete, že si navzájom dýchali na krk.

V rodinách si najprv našli krátkodobé rozptýlenia, ako pozeranie televízie, hranie hier, surfovanie po internete, domáce majstrovanie, upratovanie či obyčajné ničnerobenie. No tieto dočasné náplasti sa rýchlo zužitkovali a prišli problémy. Živelne sa vyplavovala prehliadaná nekompatibilita v rodine; nuda, ktorú nevedeli prekonať; neschopnosť primeranej komunikácie; a stres, ktorý bol silnejší, než nástroje na jeho odstránenie. Aby to nebolo málo, nastúpila frustráciu z čohokoľvek a agresivitu ku komukoľvek; rovnako aj plytkosť v myslení a jednoduchosť v emóciách.

Predtým rodiny fungovali podľa šablóny, ktorá im poskytovala zmenu a vzdialenosť. Terajšia šablóna ich natíska do rovnakého priestoru, do identického času, akcentuje stereotypnosť a naznačuje bezvýchodiskovosť. A tak sa medzi ľuďmi začali vynárať doposiaľ ako-tak zastreté protivenstvá, zhryzoviská.

Korona nehanebne odkryla, ako ľudia („poloľudia-poloautomaty“) nemajú vybudované kompetencie na zvládanie stresu, frustrácie, problémovej komunikácie a všetkého ostatného, čo bolo spomínané vyššie. Korona poodostrela ľudskú zraniteľnosť a slabosť.

Navidomoči korona nezasiahla iba pľúca. Ona zinvalidnila rodiny. Ďalej – aby som pokračoval v kvázimedicínskej terminológii – korona prekyslila priateľstvá, zinfarktovala susedské vzťahy, zlomila kariéry, prenádorovala autonómiu ľudí, zakalila očakávania, urobila podliatiny v sebavedomí, odvápnila úspory, otuberkulózovala komunikáciu, vykĺbila manželstva, zahlienila deti. Hotový lazaret!