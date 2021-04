Flexibilita & pluralita... (Z cyklu Korona, odhaľovateľka obecná)

Predkladám vám tretiu časť môjho pohľadu na prebiehajúcu pandémiu koronavírusu. Nastal čas sa pozrieť na ďalší aspekt.

Flexibilita & pluralita...

... lebo ony boli a sú v argumentáciách jednou z najčastejších čŕt. Kvôli nim je zložitejšie vyvrátiť nejakú teóriu, lebo ona sa pozmeňuje prirýchlo a prikreatívne.

Sprvoti koronu popreli, lebo podľa nich to v skutočnosti bola iba zle diagnostikovaná chrípka. Neskôr koronu ako-tak pripustili, veď potrebovali ďalej rozvíjať teóriu a s chrípôčkou to už nešlo.

Potom pridali 5G sieť, lebo prišli na to, že bez nej to nefunguje. Potom sa zamerali na vakcináciu. Potom vynechali 5G sieť, lebo prišli na to, že funguje to aj bez nej. Potom verejnú vakcináciu zmenili na neverejné čipovanie.

Medzitým prišli na to, že toto všetko je plánom Nového svetového poriadku. Potom prišli na to, že sa netreba odvolávať iba Nový svetový poriadok​​​​​​, ale aj na Bibliu; vraj už v Biblii​​​​​​, takmer pred dvetisíc rokmi bolo opísané, ako nám v týchto dňoch hrozi čipovanie, rozumejme nanočipovanie.

A testovanie? Tu sa nespokojenci najprv obávali prepichovania do mozgu. Potom sa obávali, že testovacou súpravou budú zákerne nakazovaní koronou. Nakoniec sa obávali, že počas testovania budú rovno čipovaní.

Pri plánovanej vakcinácii najprv odmietli všetky vakcíny. Potom odmietli len jednu konkrétnu vakcínu. Nakoniec, z politickej náklonnosti, naopak začali horliť za jednu konkrétnu vakcínu.

Najprv tvrdili, že neexistuje liek proti korone. Potom, že existuje mnoho liekov, keďže je to len chrípka a na ňu máme bezpočet liečiv. Potom sme sa mali liečiť s Bromhexinom a vodkou, to kombinované s kúpeľom do ktorého sa pridala kuchynská soľ. Nakoniec tvrdili, že existuje len jeden-jediný liek proti korone, vybrali si veterinárny liek používaný pri odčervovaní a svrabe. Iné veterinárne postupy, používané napríklad pri besnote alebo háraní, zatiaľ nenavrhli.

Čipovanie má podľa našich internetových bádateľov hlavne tieto domáce úlohy: spôsobovanie sterilizácie a rakoviny, znižovanie IQ a ovládanie ľudí, najmä vo voľbách.

Pustili sa tiež do revidovania diagnóz, ľudia už nezomierajú "na" koronu, ale len "s" koronou.

Vírusu aj prepísali rodný list, najprv mal čínsky pôvod, neskôr americký. Na židovský sa tentoraz zabudlo.