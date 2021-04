Nevyčerpateľná všeučenosť... (Z cyklu Korona, odhaľovateľka obecná)

Pokračujeme v pohľade na situáciu počas pandémie koronavírusu. Tu je druhá axiologická analýza a je podaná, tak ako aj predošlá, esejisticky.

Nevyčerpateľná všeučenosť...

... lebo „odborníci“ na koronu dozaista nie sú primrznutí len k jednej-jedinej téme. Hlbočizný intelekt, bezhraničné vedomosti, nepoľavujúca guráž, úžasné schopnosti, nezakalený vhľad do problému, usporiadaná myseľ a úprimná láska k ľudstvu ich nútia obetovať sa pre „výskum.“

„Výskumu“ obetujú svoj drahocenný čas (ktorý by inak vyčerpali zháňaním anabolických steroidov), energiu (ktorú by inak zmárnili počítačovými hrami), odhodlanie (ktoré by inak venovali hľadaniu zliav na alkohol), predvídavosť (ktorú by inak využili v barových potýčkach), kreativitu (ktorú by inak strávili výberom ďalšieho tetovania), intelekt (ktorý by inak prebrusovali rozhovormi o politike) a jasnozrivosť (ktorú by inak otupovali očumovaním, ktoré ženy nosia tangá).

Títo amatérski vedci nikdy nezaháľali. Pred pandémiou skúmali problematiku slobodomurárov, domnelé pristátie človeka na Mesiaci, teroristický útok na newyorské dvojičky (tiež domnelý), plochú zemeguľu (pardón, zemedosku), či moslimov chystajúcich sa znásilňovať naše sloviänské panny.

Počas pandémie si odskočili pokomentovať americké prezidentské voľby.

A po pandémii? Ich univerzálnosť rozhodne prekoná akékoľvek medze a ich elán na odhaľovanie neviem čoho ich bude nezastaviteľne hnať do ďalších a ďalších vedeckých pátraní a internetových hádok.

Opisovaní „vedci“ antiprométheovsky rozosievajú tmu; pod tým rozumejme zmätenosti, nedorozumenia, nedôvery a vyluhané poznania.

A rozosievajú ešte niečo. Rozosievajú smrť (!), áno smrť, doslova smrť! Lebo vďaka ich spochybňovaniu sa cintoríny plnia prirýchlo....